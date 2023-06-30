دعاء خطاب



DOUA_KHATTAB

أحيا الميجا ستار المصري محمد حماقي حفلا جماهيريا ناجحا بامتياز في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالكويت، بإنتاج وتنظيم مشترك لشركتي الهضبة جروب و A music وذلك في صالة 5 بأرض المعرض بمشرف بحضور كامل العدد لجمهور متفاوت الأعمار ومتباين الجنسيات ليؤكد النجم المصري مرة اخرى نجاحه في لم شمل الأجيال وتجاوز الحدود الجغرافية، ولم يخل الحفل من تواجد لافت لنجوم ومشاهير الفن والإعلام من بينهم الفنانة هند البلوشي، خلود وأمين، وأسماء البريك.

أجواء حماسية

قدمت الحفل الإعلامية المصرية الحسناء سارة خليفة في تمام العاشرة مساء، حيث استقبل الجمهور النجم المصري بأجواء حماسية فبمجرد اعتلاء النجم حماقي خشبة المسرح، تعالت صيحات وهتافات استقبال الجمهور له وتفاعل معه مرددا أغانيه، بعدها حرص حماقي على توجيه التحية لكل الحضور امتنانا لحفاوة الاستقبال ومعايدا لهم بثاني أيام عيد الأضحى.

وأشعل حماقي الحفل بعدد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عاما منها زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، من قلبي بغني، مالبداية، أحلى حاجة فيكي، ناويها ، ادرينالين ، واحدة واحدة، قلبي حبك جدا، وغيرها من أمتع الأغاني، وانتهى الحفل بعد قرابة الساعتين اختتم بعدها النجم المصري موعدا جمهوره الذي طالبه بعدم المغادرة ووعدهم بلقاء قريب.



هذا سر خوضي لمجال التمثيل.. ومفاجأة جديدة باستخدام الـ AIقريباً

محمد حماقي لـ" الأنباء": حفلتي بالكويت أحلى عيدية..وترقبوا أولى أغاني ألبومي خلال 10 أيام

وكان لجريدة "الأنباء" التي حرصت على التواجد في الحفل لقاء خاص مع نجم الغناء المصري محمد حماقي، الذي أكد أن حضور الجمهور الكويتي لحفله المقام يمثل أحلى عيدية له في عيد الأضحى المبارك، مضيفًا :"الحضور كان رائعًا، ولم أكن أريد أن ينتهي الحفل"، متمنيًا أن يلتقي مرة ثانية مع الجمهور الكويتي في الأعياد المقبلة.

وكشف "حماقي"، في تصريحات خاصة لجريدة "الأنباء"، عن تفاصيل تعاونه مع المطرب والملحن أحمد سعد في تلحين الأخير أغنية جديدة له، قائلًا إنه تم الانتهاء من تلحين نصف أغنية جديدة من ألحان أحمد سعد، مشيرًا إلى علاقته القوية مع "سعد" في التعاون الغنائي، حيث سبق لـ"حماقي" تلحين أغنية لأحمد سعد باسم "كل ليلة".

كما كشف محمد حماقي، عن تفاصيل ألبومه الجديد، قائلًا إنه كان يعمل على تسجيل الألبوم، قبل حضوره لحفله بالكويت، وسيعاود مرة ثانية استكمال الألبوم على أن يتم طرح أولى أغانيه خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام.

وردًا على مطالبات الجمهور بخوض "حماقي" تجربة التمثيل، علق "حماقي" قائلًا: "أحب التمثيل جدًا، ونفسي أخوض هذه التجربة، ولكن حرصي على أن تكون مميزة يؤجل هذه الخطوة"، مضيفًا :"أفضل تقديم تجربة في التمثيل مختلفة وتترك بصمة، وليس مجرد ظهور من عدمه".

أشار إلى أنه سبق عرض عليه خوض تجربة لتقديم عمل فني تاريخي، ولكنه فضل تأجيلها؛ حتى لا يكون أمرا مفاجئا على الجمهور رغم حبه للأعمال التاريخية وتفضيلها.

وعن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم أصوات المطربين الراحلين، أوضح أن الذكاء الاصطناعي يمر بتطور مذهل جدًا، ومن غير المعقول عدم مواكبته، إلا أنه يجب استخدامه بطريقة صحيحة تحقق الغرض من أجله، مؤكدًا تأييده لاستخدام التقنية الحديثة بشرط عدم التعدي على حقوق الآخرين.

وكشف محمد حماقي، عن مفاجأة استخدام الذكاء الاصطناعي في تجربة جديدة يخوضها، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل هذه المفاجأة.

لقطات من حفل حماقي بالكويت

-كان حماقي يمازح جمهوره في فاصل يمتد عدة ثوان ويسألهم عما يودون سماعه من الأغاني، وقال له أحد الحضور"حتة تانية" فرد مازحا :" اغنية "هوبا" للفنانة الجميلة روبي ، هي أغنية رائعة وسأغنيها معكم.

-حرص المنظمون على التواجد في أماكن متفرقة من القاعة لتنظيم حركة الدخول والخروج وكان التعامل مع الجمهور بود ولطف.

-الصوت ووالإضاءة والمؤثرات البصرية كانت من الأوراق الرابحة في الحفل.

-مدير اعمال النجم محمد حماقي نادر حمدي كان حريصا على تلبية طلبات معجبي النجم المصري والتعاون مع الجهة المنظمة والمنتجة.