أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"التقدم" المحرز بعد أيام من المحادثات في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.



وأكد بلينكن خلال الجلسة الختامية للمحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في واشنطن "يبقى هناك عمل شاق يجب إنجازه توصلا إلى اتفاق نهائي".



وكانت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة بعد جولة أولى في أوائل مايو الماضي.

كما أشاد بلينكن إلى جانب نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، بـ"روح الصراحة والانفتاح" التي سادت المحادثات، قائلا إنه يرغب بـ"مواصلتها" في الأسابيع المقبلة. ورغم ذلك، كانت اللهجة أكثر تحفظا مما كانت عليه خلال الاجتماع في أوائل مايو عندما تحدث بلينكن وقتذاك عن اتفاق سلام "في متناول اليد".

وعقدت المحادثات خلف أبواب مغلقة في مركز مؤتمرات قرب واشنطن.