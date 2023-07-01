

يستهل حامل اللقب الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش مشواره لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة ويمبلدون للتنس ضد الارجنتيني بيدرو كاتشين في الدور الاول، مع احتمال مواجهة الاسترالي نيك كيريوس في ربع النهائي في إعادة لنهائي العام الماضي، وفق ما أسفرت القرعة الجمعة.

كما من الممكن أن يلتقي الصربي مع الروسي أندري روبليف او الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم في حال عدم بلوغ كيريوس ربع النهائي، مع إمكانية ملاقاة في المربع الاخير الايطالي يانيك سينر او النرويجي كاسبر رود الذي أسقطه ديوكوڤيتش في نهائي رولان غاروس هذا الشهر.



تنطلق ثالثة البطولات الاربع الكبرى الاثنين ويطمح ديوكوڤيتش لتحقيق لقب خامس تواليا وثامن في لندن لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، بعد أن رفع في رولان غاروس هذا الشهر لقبه الكبير الـ23 القياسي وفض الشراكة مع الاسباني رافايل نادال.

أما المصنف أول عالميا الاسباني كارلوس ألكاراس فلم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في مشاركتين في ويمبلدون ولكن بدأ يتأقلم على العشب بعد أن حقق في دورة كوينز الاسبوع الماضي لقبه الاول على هذه الارضية.



يبدأ حملته ضد الفرنسي جيريمي شاردي ولكن يواجه مسارا صعبا للادوار المتقدمة مع لقاء محتمل مع الاسترالي أليكس دي مينور، وصيف دورة كوينز، في الدور الرابع والدنماركي هولغر رونه السادس عالميا في ربع النهائي.

أما المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يستهل مشواره ضد النمساوي دومينيك ثيم بطل فلاشينغ ميدوز السابق في الدور الاول.



ولدى السيدات، تبدأ البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا، التي اضطرت للانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة باد هومبورغ الالمانية الجمعة بسبب وعكة صحية، مشوارها ضد الصينية جو لين.

وأوقعتها القرعة في القسم الافضل نسبيا، إذ من المحتمل ان تواجه الاميركية كوكو غوف في ربع النهائي ومواطنة الاخيرة جيسيكا بيغولا او الفرنسية كارولين غارسيا في دور الاربعة.



أما القسم الثاني من الجدول فجاء أصعب، إذ يضم حاملة اللقب الكازاخستانية ايلينا ريباكينا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والتونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي في لندن.

تستهل جابر مشوراها ضد الپولندية ماغدالينا فريخ.