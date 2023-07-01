

اعتبر مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني خيراردو مارتينو ان مواطنه النجم ليونيل ميسي والاسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتش لن يكونا في نزهة في ولاية فلوريدا لكن من أجل حصد الألقاب.



وقال مارتينو الذي عين قبل ايام مدربا لإنتر ميامي في مؤتمر صحافي:«غالبا ما يشار الى الولايات المتحدة وميامي بانهما محطتان للإجازة، لكن ذلك ليس صحيحا، ان ميسي وبوكيتش هنا من اجل المنافسة».



وسبق لمارتينو ان اشرف على ميسي وبوسكيتش عندما تولى تدريب برشلونة كما لعب الأول باشرافه عندما كان مدربا لمنتخب الارجنتين ايضا.

وخسر إنتر ميامي آخر سبع مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الاخير في المنطقة الشرقية.



وسبق لمارتينو ان قاد فريق اتلانتا يونايتد الى احراز لقب الدوري الاميركي عام 2018 وهو يتوقع مستقبلا للدوري بوجود ميسي وقال في هذا الصدد:«كون افضل لاعب في العالم قرر المجيء للعب في الدوري الاميركي فهذا الامر يفتح افاقا جيدة للنمو».



وانضم ميسي الى صفوف إنتر بصفقة حرة قادما من باريس سان جرمان الفرنسي على الرغم من تلقيه عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي ومن اهتمام برشلونة فريقه السابق بالحصول على خدماته.