

توصل مان يونايتد الى اتفاق لضم لاعب الوسط الدولي الانجليزي مايسون ماونت من تشلسي مقابل 55 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار)، وفق ما أفادت عدة تقارير.



سيدفع يونايتد خمسة ملايين إضافية من المكافآت تعتمد على أداء ونجاح ماونت في أولد ترافورد، وفق ما أفادت التقارير.

وسيوقع ماونت (24 عاما) الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني العام المقبل، على عقد لمدة خمس سنوات مع خيار تمديد لعام إضافي.

تخرج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسما معارا الى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الاولى مع تشلسي في أغسطس 2019 وسيغادر الفريق بعد أن لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفا مع 22 تمريرة حاسمة.



وحقق مع «البلوز» لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية.

دوليا، خاض مايسون ماونت 36 مباراة مع المنتخب الانجليزي وبدأ أساسيا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد ايطاليا.