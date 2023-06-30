ألقى جهاز الأمن الپولندي القبض على لاعب هوكي روسي على خلفية الاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقال وزير العدل الپولندي زبيجنيو زيوبرو عبر موقع تويتر، الجمعة، إن العميل المشتبه به كان يلعب لصالح لنادي پولندي بارز، مضيفا: «يسقط الجواسيس الروس واحدا تلو الآخر».

وتابع بالقول إن الرجل، الذي لم يفصح عن اسمه، كان العضو الـ14 من شبكة تجسس روسية يعتقله جهاز الاستخبارات الپولندي.

وقال ممثلو الادعاء لوكالة الأنباء البولندية إن السلطات ألقت القبض على لاعب الهوكي المحترف في پولندا يوم 11 يونيو.

ووفقا للتحقيقات، يوجد الرجل في پولندا منذ أكتوبر 2021، وكان يتم الدفع له بانتظام نظير أنشطته التجسسية.

ويواجه المشتبه به السجن لما يصل إلى عشر سنوات حال الإدانة.

وقالت وكالة الأنباء البولندية إن شبكة التجسس كانت مهتمة في الأساس بشبكة السكك الحديد الپولندية.