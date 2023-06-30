سيغادر قائد منتخب كرواتيا ميلان شكرينيار الإنتر كلاعب حر قبل انتقاله المرتقب الى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الايطالي الجمعة رحيله عن صفوفه.

قال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان «ستة مواسم مليئة بالانتصارات والإنجازات، هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر».

ينتهي عقد المدافع الجمعة وسيصبح لاعبا حرا للانتقال الى بطل فرنسا.

وحقق ابن الـ 28 عاما لقب الدوري الايطالي مع «نيراتزوري» عام 2021، وكأس ايطاليا مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين وحل وصيفا لمان سيتي الانجليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب مع إنتر منذ مارس الماضي وخضع لجراحة في العمود الفقري في الشهر التالي.

وغاب عن نهاية مثيرة للموسم شهدت أيضا التأهل على حساب الغريم ميلان الى نهائي دوري الابطال.