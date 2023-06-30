أعلنت رابطة كرة القدم الألمانية الجمعة عن جدول مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) لموسم 2023 - 2024، ويشهد بداية مشوار بايرن ميونيخ حامل اللقب عبر مواجهة فيردر بريمن، على ملعب الأخير يوم 18 أغسطس.

وستكون هذه هي المباراة رقم 113 في الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وفيردر بريمن، وهو رقم قياسي في الدوري، وذلك في الموسم رقم 61 من المسابقة.

أما بوروسيا دورتموند، وصيف البطل، فيستهل مشواره في الموسم الجديد بلقاء كولون يوم 19 أو 20 أغسطس، بينما يحل دارمشتاد وهايدنهايم، الصاعدان من الدرجة الثانية، ضيفين على آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج، على الترتيب.

وستكون أول مباراة قمة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، في المرحلة العاشرة من «البوندسليغا» في أوائل نوفمبر، وستقام في دورتموند، بينما يلتقي الفريقان إيابا في ميونخ في أواخر مارس.

وكان بايرن ميونيخ قد انتزع لقب «البوندسليغا» للموسم الحادي عشر على التوالي متفوقا بفارق الأهداف فقط على بوروسيا دورتموند عبر سيناريو مثير في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وتستمر منافسات الموسم الجديد من البوندسليغا حتى 18 مايو 2024، وسيشهد إقامة مرحلة واحدة في وسط الأسبوع، وذلك يومي 19 و20 ديسمبر قبل بدء الإجازة الشتوية.

أما دوري الدرجة الثانية، فتنطلق منافساته يوم 28 يوليو بمباراة هامبورغ، الذي أخفق في الصعود مجددا للدرجة الأولى خلال الموسمين الماضيين، أمام شالكه الهابط حديثا من الدرجة الأولى.