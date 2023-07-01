استقبل مطار الكويت الدولي اليوم أولى رحلات الحجاج العائدين من بيت الله الحرام بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج وفق إجراءات ميسرة.

وبحسب الرحلات المجدولة فإن مجموع أعداد الرحلات المخصصة لعودة الحجاج من المملكة العربية السعودية بلغ نحو 40 رحلة موزعة على وجهتين هما مطارا جدة والمدينة المنورة.

وستنطلق الرحلات عبر 5 شركات طيران هي شركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (تي4) فيما سيتم تشغيل رحلات شركة طيران الجزيرة من مبنى الركاب (تي5) بينما سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس وشركة اديل من مبنى (تي1).

وفي هذا الصدد قال مدير إدارة العمليات في "الطيران المدني" منصور الهاشمي في تصريح لـ "كونا" اليوم السبت إن "أول رحلة وصلت ولله الحمد نحو الساعة 35ر9 صباحا على طيران الخطوط الجوية العربية السعودية في مبنى (تي1) حاملة على متنها نحو 330 حاجا".

وأضاف الهاشمي أن إجمالي عدد الرحلات المتوقع وصولها اليوم تبلغ نحو 25 رحلة تقل نحو 8135 حاجا موضحا أن هذه الرحلات ستكون موزعة على النحو التالي: 7 رحلات للخطوط السعودية و6 لطيران الجزيرة و5 لطيران ناس و4 للخطوط الجوية الكويتية و3 رحلات لشركة اديل.



وأكد ان "الطيران المدني" وضعت خطة متكاملة لتيسير وصول واستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة مبينا أن بقية الرحلات ستتوالى في الوصول تباعا إلى مطار الكويت الدولي حتى عودة جميع الحجاج من بيت الله الحرام.



وذكر أنه بحسب الرحلات المجدولة ستصل بإذن الله تعالى في يوم غد الأحد نحو 15 رحلة موضحا أن عدد الرحلات في هذه الفترة عادة ما يتغير بسبب دمج بعض الرحلات أو تغيير مواعيدها.



وأشار إلى أن "الطيران المدني" ستعمل بطاقتها القصوى عبر التنسيق مع حملات الحج لحل كل المعوقات أمام ضيوف الرحمن القادمين من الديار المقدسة.



وأشاد الهاشمي بالتعاون بين جميع الجهات العاملة في المطار والذي سينعكس حتما إيجابيا على عملية عودة الحجاج وتيسير إجراءاتهم.