منصورالسلطان

القى رجال دوريات امن الاحمدي مساء امس القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره بحوزته كيس به مادة مخدرة وزجاجة خمر خلال مروره على نقطة تفتيش في منطقة المهبولة .

رجال دوريات اسناد امن الاحمدي وخلال قيامهم مساء امس نقطة تفتيش في منطقة المهبولة صادف مرور سيارة يقودها شخص بانت عليه علامات الخوف والارتباك وبالاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الرابع من عمره وخلال نزوله من السيارة سقط منه كيس به مادة مخدرة وخلال تفتيشه احترازياً عثر بحوزته على زجاجة خمر .



وعليه تمت احالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص .