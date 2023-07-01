أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بإشهار جمعية ثمار الخيرية.

وجاء في القرار:

مادة 1

تُشهر جمعية ثمار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وتضمن ملخص النظام الأساسي لجمعية ثمار الخيرية:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية ثمار الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف توعية المجتمع بالعمل الانساني، التطوعي، الخيري والإغاثي وتقديم كافة المساعدات للفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت وتوزيع الصدقات والزكوات والمساعدة المتنوعة والمياه بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الكويت، والمساهمة في ترميم المساجد والمدارس وبيوت الفقراء والجامعات والمستوصفات ودور الأيتام والمجمعات الخيرية وكفالة الأيتام والأرامل والطلبة والأسر المتعففة والمعاقين والدعاة وحفظة القرآن والمعلمين والمرضى والمسنين داخل الكويت والاهتمام بجيل الشباب وتوجيههم للمشاركة بالأعمال الخيرية والتطوعية والإنسانية لخلق جيل واع بالعمل الخيري والإنساني وعمل دورات تدريبية مختصة بالعمل الخيري والانساني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتعاون مع وزارات وهيئات الدولة في مجال العمل الانساني والخيري، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

ناصر غليفص براك

ماجد غليفص براك

فهد غليفص براك

براك غليفص براك

عبدالعزيز فهد ماجد

غلفيص فهد غليفص الدوسري

فصيل غليفص براك

محمد غليفص براك

عبدالله جبر عبلان

ماجد فهد غليفص براك

عبدالعزيز عبدالله حمد

جفين سعد جفين الهاجري

ناصر مفلح ناصر العجمي

محمد فالح عبدالله ماضي

فيصل ماجد غليفص

ناصر معجب ناصر الدوسري

حمد عبدالله حسن العجمي

طلال ناصر معجب الدوسري

يوسف ناصر الزعبي

سعود فيحان العتيبي

عبدالرحمن فيحان العتيبي

نايف ساري المطيري

متعب عجاب العتيبي

فهد فاطم العنزي

خالد نايف محمد

سعد محمد فلاح العجمي

فهد فرج مزلو عبيد

سالم مسدح محمد العنزي

عبدالله فالح محمد المجلية

صالح راشد محمد الخشم

فهد محمد محسن العازمي

فهد منيف ركان السبيعي

إبراهيم فالح عبدالله ماضي

فهد سالم محمد

ماضي محمد عبدالكريم

محمد سالم محمد الدوسري

بدر ماطر الحربي

محمد سعد عبيد الدوسري

سعود ناصر الدوسري

محمد حسين العجمي

يوسف ساري المطيري

جميلة فالح معجب

جواهر فهد ماجد فيصل

فوزية ناصر غليفص براك

ليالي فهد غليفص

وحش فهد ماجد فيصل

منيرة سالم ماجد الدوسري

نايف فهد مفلح

دانة غليفص براك

فوزية ناصر براك

هوية فلاح مفرج

نفلا غليفص براك

نوال غليفص براك

نوره غليفص براك

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.