محمد الجلاهمة - سعود عبد العزيز

أخضع رجال مباحث الجهراء مواطنين ( 63 و 46 عاما) الى تحقيقات مكثفة للوقوف على قضايا سرقات أملاك الدولة ومسجلة ضد مجهول لمعرفة مدى تورطهما بها، كما تم التحفظ على مركبتين احداهما محملة بالمسروقات .

وكان رجال الأمن تلقوا بلاغا عن مركبتين من نوع (وانيت) اتلفتا البوابة الخارجية للموروث الشعبي عن طريق ربط الباب وسحبه، وعليه تم تمشيط منطقة البلاغ والعثور على المركبتين وبها مواطنان كانا في حالة غير طبيعية وبحوزتهما زجاجات مادة مسكرة، كما ان إحدى المركبتين كانت محملة بكيابل تبين أنها مسروقة من بر السالمي، وعثر بحوزة اللصين على أدوات تقطيع وسرقة، حيث اعترفا بسرقة الكيابل قبل توقيفهما بساعة من بر السالمي وأرشدا عن موقع السرقة.