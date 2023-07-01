تأهل منتخب الكويت إلى نهائي بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم (الهند 2023) بعد فوزه اليوم السبت على نظيره منتخب بنغلاديش بهدف دون رد في الدور النصف النهائي للبطولة.

وسجل هدف (الأزرق) الوحيد اللاعب عبد الله عمار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وكان منتخب الكويت قد تأهل إلى الدور النصف النهائي للبطولة التي تستضيفها مدينة (بنغالور) جنوب الهند بعدما تصدر المجموعة الأولى بسبع نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الهندي صاحب الرصيد نفسه من النقاط.

وفاز منتخب الكويت في دور المجموعات على منتخبي نيبال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وباكستان برباعية نظيفة في حين تعادل مع المنتخب الهندي بهدف لكل منهما.

وسيلتقي المنتخب الكويتي في المباراة النهائية للبطولة مع الفائز في المباراة الأخرى من الدور النصف النهائي التي يواجه فيها منتخب لبنان نظيره الهندي في وقت لاحق من اليوم.