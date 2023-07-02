أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة عن موافقة الاتحاد الدولي للعبة منح بلاده استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024.



وهذه هي المرة الاولى منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 12 عاما التي تستضيف فيها سورية بطولة كبيرة في هذا الحجم.



وكانت القرعة أوقعت سورية في المجموعة الثانية الى جانب السعودية وكازاخسنان واندونيسيا والهند.



ومن المقرر إقامة التصفيات في الفترة من 12 الى 20 أغسطس المقبل.



يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الآسيوية على خمس مجموعات ويتأهل منتخب واحد في ختام التصفيات إلى أولمبياد باريس 2024 الذي سيقام بالفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.



وأكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة طريف قوطرش لوكالة فرانس برس عن أهمية استضافة سورية للتصفيات، وقال «هي مسألة مهمة جدا استضافتنا لأول مرة لتصفيات أولمبية بعد انقطاع كبير عن المشاركات الخارجية».



وأضاف قوطرش «ستقام التصفيات في مدينة دمشق حصرا بطلب من الاتحاد الآسيوي من أجل المطارات، ونسعى إلى ظهور منتخبنا بشكل جيد».