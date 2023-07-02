قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من 2023 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 780 ألف عامل وبارتفاع بنحو 27.2% (613 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2022)، ولدينا شك كبير في دقة الأرقام، وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 357 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 423 ألف عاملة.



ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 247 ألف عامل (205 آلاف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 205 آلاف عاملة (140 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من 2022)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.5% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 26.4% من الإجمالي.



وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسريلانكا على نحو 94.6% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3% وأدناها 0.2%. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 1.1% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.6% ومالي بنحو 0.2%.



ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 858 ألف عامل (726 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022)، أي ما نسبته 30.1% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 35.6% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.



تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية وبإجمالي عمالة بنحو 486 ألف عامل (450 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2022)، وبنسبة 17% من إجمالي العمالة ونحو 20.2% من إجمالي العمالة الوافدة.



يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 445 ألف عامل (435 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2022) وبنسبة 15.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.



وتأتي الفلبين في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 274 ألف عامل (204 آلاف عامل في نهاية الربع الأول 2022) وبنسبة 9.6% من إجمالي العمالة، وبنحو 11.4% من إجمالي العمالة الوافدة.



وتحتل بنغلاديش المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 246 ألف عامل (235 ألف عامل في نهاية الربع الأول من 2022)، أو ما نسبته 8.6% من إجمالي العمالة ونحو 10.2% من إجمالي العمالة الوافدة.