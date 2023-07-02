قالت السلطات في جمهورية مولدوفا إن رجلا يبلغ من العمر 43 عاما من طاجيكستان استولى على مسدس من أحد أفراد الأمن في مطار مولدوفا الدولي وقتل ضابطي أمن وأصاب مدنيا بعد أن تم رفض دخوله للبلاد.



وأضافت الشرطة أنه أصيب هو أيضا وتم توقيفه وأن الواقعة تسببت في إيقاف حركة رحلات الطيران لفترة وجيزة في مطار كيشيناو الدولي.



وقالت شاهدة لرويترز عبر الهاتف إن السلطات أخبرتها هي وبعض الركاب الآخرين بضرورة إخلاء المطار وأنها سمعت دوي أربع أو خمس طلقات نارية بعد ذلك بنحو 30 دقيقة.



وقال رئيس الوزراء المولدوفي دورين ريسين إن الرجل الذي أطلق الرصاص استولى على مسدس مسؤول بشرطة الحدود أثناء اصطحابه بعيدا لرفض دخوله.



وقدمت رئيسة مولدوفا مايا ساندو التعازي، وقالت إن أحد القتيلين كان أحد أفراد أمن الحدود والآخر ضابط بأمن المطار.