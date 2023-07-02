بيروت - ناجي شربل



ضمن منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة البقاء في مصاف المستوى الأول في قارة آسيا، بفوز غال على الصين تايبيه بفارق نقطتين 75-73 (الأشواط 21-27،38-40،60-53،75-73)، في المباراة التي جرت بينهما في قاعة «سيدني أولمبيك بارك سبورتس» في مدينة سيداني الأسترالية، ضمن بطولة آسيا للسيدات التي تختتم اليوم.



وحققت لاعبات «منتخب الأرز» فوزا غاليا، في مباراة حبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة مع دوي الصافرة إيذانا بنهايتها، وتحقيق لبنان فوزا أول في البطولة، بعدما واجهت سيداته في دور المجموعات ثلاثة منتخبات قوية على التوالي هي الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.



وتقدمت الصين تايبيه في الشوطين الأول والرابع، الا أن اللبنانيات صنعن الفارق في الشوط الثالث، وبه عدن الى أجواء المباراة.



وكانت أفضل مسجلة للبنان الكابتن ريبيكا عقل 27، بينها نقطتا الفوز الغاليتين قبل النهاية بأربع ثوان، بعد نجاح المنافس في إدراك التعادل 73-73 برمية ثلاثية. وأضافت اللاعبة الأميركية المجنسة ترينيتي باتيست 16 نقطة الى 7 متابعات، وعايدة باخوس 12 نقطة الى 8 متابعات، وكل من دانييلا فياض والناشئة رنا الحسيني 6 نقاط.



ومنح الاتحاد اللبناني لكرة السلة مكافأة فورية للاعبات قدرها 500 دولار لكل واحدة. كذلك كانت مكافأة مماثلة من رئيس الاتحاد أكرم الحلبي.



ويمكن القول إن هذا الجيل من اللاعبات اللبنانيات، دوّن اسمه ضمن الجيل الذهبي للاعبات كرة السلة اللبنانية.