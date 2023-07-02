

أعلن نادي إنتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.



وقال النادي الإيطالي في بيان السبت «ماركوس تورام ركض دائما بسرعة لتحقيق أهدافه والتغلب على كل العقبات»، مضيفا أن «قصته مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة إنتر في أكتوبر 2020. عندما ظهر تورام لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو ضد النيراتزوري». من جهته، قال المهاجم الدولي (10 مباريات دولية)، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الايطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، على حسابه على إنستغرام إنه وقع عقدا لمدة خمس سنوات، فيما اشارت وسائل الاعلام المحلية الى انه سيتقاضى 6.5 ملايين يورو في الموسم الواحد.



وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عاما وصاحب 13 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي والوصيف في كأس العالم مع منتخب بلاده، مرشحا الى الانتقال لصفوف باريس سان جرمان، لكنه رفض بطل الدوري الفرنسي وقرر الانضمام الى صفوف إنتر ميلان وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.



وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان تورام رفض أيضا عرضا للقطب الثاني لمدينة ميلانو، إيه سي ميلان حيث كان من الممكن أن ينضم إلى كوكبة من اللاعبين الفرنسيين (أوليفييه جيرو، ثيو هرنانديز، بيار كالولو، مايك مينيان).



وسيكون إنتر رابع فريق في المسيرة الاحترافية لماركوس بعد سوشو (2015-2017) وغانغان (2017-2019) الفرنسيين وبوروسيا مونشنغلادباخ (2019-2023).