أعلن نادي تشلسي، صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة 8 سنوات قادما من فياريال الإسباني. ولم يحدد النادي اللندني قيمة صفقة التعاقد مع جاكسون المولود في غامبيا والبالغ من العمر 22 عاما، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تمت مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (37 مليون يورو).



وسجل جاكسون، الذي لعب ثلاث مباريات دولية مع أسود التيرانغا، 12 هدفا في الدوري الإسباني العام الماضي. وهي الصفقة الأولى هذا الصيف لتشلسي الذي ركز بشكل أساسي على تقليص تشكيلته مع رحيل الفرنسي نغولو كانتي بنهاية عقده إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والسنغاليين حارس المرمى إدوار ميندي والمدافع خاليدو كوليبالي إلى صفوف الأهلي والهلال السعوديين تواليا. كما تخلى تشلسي عن خدماته لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المنتقل إلى مان سيتي، والألماني كاي هافيرتز إلى جاره أرسنال، وروبن لوفتوس-تشيك إلى ميلان الايطالي، بينما قد يوقع مايسون ماونت قريبا مع مان يونايتد.