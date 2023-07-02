يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى لقبه الثامن في ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس التي تنطلق غدا، كي يعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة الانجليزية الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر.



بعد فضه شراكة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى مع الماتادور الإسباني رافايل نادال عندما توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس مطلع الشهر الماضي رافعا رصيده الى 23 لقبا، سيكون ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما المرشح الأوفر حظا في نادي عموم إنجلترا في سعيه الى لقبه الكبير الـ24 ومعادلة رقم الاسترالية مارغاريت كورت في عدد الألقاب الكبرى في منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات منذ عام 1973.



توج ديوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا حاليا، بلقبه العاشر في بطولة استراليا مطلع العام الحالي، وأضاف إليه لقبه الثالث في رولان غاروس، وفي حال تتويجه بلقبه الثامن في ويمبلدون، سيكون بحاجة إلى التتويج في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر المقبل لتكرار إنجاز الأسطورة الاسترالي رود لايفر الذي فاز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد عام 1969.



وحقق لايفر الغراند سلام في سنة واحدة عام 1962 أيضا، وقبله الأميركي دونالد بادج (1938)، فيما فعلتها الألمانية شتيفي غراف وحدها لدى السيدات في عام 1988 عندما ظفرت أيضا بذهبية دورة الالعاب الأولمبية. وتملك الأميركية التشيكوسلوفاكية الأصل مارتينا نافراتيلوفا الرقم القياسي في عدد الألقاب في ويمبلدون حيث توجت به تسع مرات.



وحقق «دجوكو» 86 انتصارا في مسيرته في ويمبلدون التي بدأت عام 2005، أي أكثر من انتصارات المصنفين العشرين الأوائل الحاليين مجتمعين، فيما لم يصل أي من العشرة الأوائل إلى نصف النهائي.



وسيرفع ديوكوفيتش غلته من الالقاب في حال تتويجه في ويمبلدون الى 95 لقبا ليفض الشراكة مع الاميركي التشيكوسلوفاكي الاصل إيفان ليندل (94) ولن يكون أمامه سوى فيدرر (103) والأميركي الآخر جيمي كونورز (109).



وسيشكل كارلوس الكاراز، المصنف الأول عالميا، أكبر تهديد لديوكوفيتش، خاصة وأن الإسباني الشاب توج الاسبوع الماضي بلقبه الأول على الملاعب العشبية عندما ظفر بدورة كوينز الانجليزية الأسبوع الماضي.



وبلغ الإسباني الدور ثمن النهائي العام الماضي وخسر أمام الايطالي يانيك سينر.



ولدى السيدات، تتجه الأنظار إلى ثلاثي صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات الپولندية إيغا شفيونتيك الأولى والبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وحاملة اللقب.



فاجأت ريباكينا، الروسية الأصل، الجميع العام الماضي عندما توجت باللقب، وستكون المرشحة الأبرز للحفاظ على لقبها.



في المقابل، تعود سابالينكا الى المنافسة بعد استبعاد الروس والبيلاروس من المشاركة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا.



وكانت سابالينكا بلغت نصف النهائي عام 2021.



وتمني التونسية أنس جابر السادسة عالميا النفس باستعادة مستواها الذي خولها بلوغ المباراة النهائية العام الماضي.



وتشهد البطولة مشاركة المصرية ميار شريف المصنفة 31 عالميا وتبدأ المنافسات بمواجهة الإسبانية ريبيكا ماساروفا.