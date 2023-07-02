أعلن يوفنتوس رحيل لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو بعدما دافع عن ألوان الـ «بيانكونيري» لثمانية مواسم. وكتب يوفنتوس على موقعه بالإنترنت في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عاما «شكرا لك بانيتا! لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تنسى». وانضم كوادرادو الذي يلعب كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، الى صفوف يوفنتوس عام 2015 قادما من تشلسي، وتوج بأحد عشر لقبا مع السيدة العجوز بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).



وعانى كوادرادو، المعروف بنشاطه وانطلاقاته السريعة في الجهة اليمنى وتمريراته المليمترية، في موسمه الأخير مع يوفنتوس الذي يعلق آمالا على مهاجمه الجديد الواعد الاميركي تيموثي وياه، نجل نجم ميلان الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق رئيس ليبيريا الحالي جورج لخلافة كوادرادو.



إلى ذلك، أعلن يوفنتوس الإيطالي رسميا انتقال المهاجم الأميركي الدولي تيموثي وياه الى صفوفه مقابل صفقة بلغت 10.3 ملايين يورو وعقد لمدة 5 سنوات . ودافع وياه، نجل النجم السابق الليبيري جورج وياه، رئيس بلاده حاليا، عن الوان نادي ليل منذ عام 2019.