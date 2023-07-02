بيروت ـ عامر زين الدين



أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط «استمرار الحزب بنهجه الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثا عن الحلول الوطنية». وأضاف «لطالما كنا وسنبقى أهل تسوية بين أبناء الوطن، وأهل أمانة في حمل قضايا المواطنين والتعبير عن طموحاتهم لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية».



وإذ شكر المهنئين الذين توافدوا إلى قصر المختارة امس إثر الانتخابات الحزبية الأخيرة، وبينهم مجموعات شبابية، جدد النائب جنبلاط «التأكيد على إيلاء قضايا الشباب الاهتمام اللازم لتعزيز سبل وجودهم في وطنهم وبذل الجهود للحد من هجرتهم إلى الخارج».



وفي هذا السياق، التقى النائب جنبلاط وفدا من رجال الأعمال اللبنانيين في المملكة العربية السعودية، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على «العلاقة التاريخية المتينة بين المختارة والمملكة»، مشيدا «بوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان، لاسيما إبان المحن التي مر ويمر بها، ولم تقصر تجاهه يوما».



واستبقى جنبلاط الوفد إلى الغداء في المختارة، كما التقى عددا كبيرا من الوفود الشعبية المهنئة بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي، بحضور أصلان جنبلاط والنواب: فيصل الصايغ، هادي أبوالحسن، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.