أكد د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كمية الوقود التي تم توفيرها خلال السنوات الماضية منذ بداية التوسعات والتطوير الذي تم بالشبكة وإنشاء محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء، تعادل تكلفة إنشاء 3 محطات جديدة.



وأوضح شاكر، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع»، أن كميات الوقود التي كانت تستخدم لإنتاج الكيلو واط ساعة 214 كيلو جراما، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو واط ساعة 171 كيلو جراما لكل كيلو واط/ ساعة وهو معدل جيد جدا نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال شاكر إن القطاع يستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالي 30%، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.



وتابع شاكر أن الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء انخفض بنسبة بلغت حوالي 20% عن السنوات الماضية، كاشفا عن أن هذا الخفض يرجع لعدة أسباب عملت الوزارة على تنفيذها منذ عام 2014 حتى الآن، أهمها التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.