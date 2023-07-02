بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444 هجريا.



كذلك بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلــس الوزراء ببرقية تهنئــــة إلى مـــاري سايمون حاكم عام كندا الصديقــــة بمناسبة العيـــد الوطني لبلادهــا.



كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



هذا، وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقــــة بمناسبـــة العيـــد الوطني لبــلاده.