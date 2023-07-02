التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) هيثم الغيص ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة النمساوية فيينا.



وتم خــلال اللقـــاء، استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط الكويت ومنظمة (أوپيك) والتطلعات المستقبلية لهذا التعاون الوثيق.



كما تم بحث التطورات الإقليمية والدولية وانعكاسات المتغيرات الجيوسياسية والجيواستراتيجية على أسواق النفط العالمية والجهود المشتركة حيال ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها والخطوات التي تتخذها المنظمة لمواجهة التحديات الناتجة عنها.



وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة وضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالميـــة وتأمين إمــــداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم.



من جانبه، قدم الأمين العام لمنظمة (أوپيك) خلال اللقاء استعراضا للجهود التي يقوم بها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة في إطار النهوض بالمنظمة ومواجهة تحدياتها المستقبلية والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.