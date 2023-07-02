أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري استمرار حملات البيئة التفتيشية على شواطئ الكويت وجزرها والتي انطلقت في منتصف يونيو الماضي بالتعاون مع إدارة شرطة البيئة.



وقالت الكندري في تصريح لـ«كونا» إن هذه الحملات تهدف إلى توجيه رسالة توعوية بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها وتطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وما يتضمنه من فرض غرامات ومخالفات على التصرفات الضارة بالبيئة البحرية والبرية.



وأضافت أن المادة 33 من القانون تحظر إلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها التي تصل الغرامة فيها إلى 500 دينار فيما تنص المادة 100 على حظر صيد أو قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية البرية والبحرية وتصل عقوبتها إلى 5000 دينار.



وذكرت أن الحملات التفتيشية في شواطئ محافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير أسفرت عن تحرير 15 مخالفة بيئية وفقا لنص المادة 33 ومخالفة واحدة وفقا للمادة 100 لاستخدام أدوات ممنوعة في الصيد.



وأشارت الكندري إلى أن هذه الحملات مستمرة في كل الشواطئ والجزر الكويتية على أن تقام بصورة دورية من قبل الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة.



وشددت على أهمية هذه الحملات في توعية المواطن والمقيم للالتزام بالمحافظة على البيئة ورفع المستوى الثقافي البيئي للحد من التلوث وتحقيق خطة الدولة في التنمية المستدامة.