بداح العنزي



طلبت إحدى الشركات في كتاب الى رئيس المجلس البلدي الموافقة على إضافة نشاط خدمي مساند ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الخاصة بالمباني.



وجاء في الكتاب الذي أحالته اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة د.حسن كمال الى الجهاز التنفيذي للدراسة:



نظرا لما تعاني منه مناطق الشريط الساحلي من نقص حاد وكبير من أنشطة خدمية مساندة تلبي حاجتها مع ما يقابلها من أنشطة ترفيهية ومطاعم ومقاه كثيرة كان لها الأثر السلبي في حدوث الكثير من المشاكل المرورية والازدحام والاختناقات الناجمة عن استقبال هذه الانشطة لكثير من الزوار والرواد، مما تسبب في عبء كبير على المنطقة وسكانها، ورغبة منا في حل هذه المشكلة والعبء المروري الحادث بالمنطقة بصورة متوازية تضمن الفائدة لكلا الطرفين من مستثمرين وساكنين تقوم على سد النقص ببعض الخدمات المساندة مع ضمان التنوع الاستثماري لنجاح واستمرار المشاريع المقامة بصورة تجعلها تستقطب أهل المنطقة والزوار بصورة مناصفة، ويكون لها الاثر الكبير بتقليل الضغط الحاصل والمشاكل المرورية الناجمة عن اختصار الانشطة والاستعمالات المسموح فيها بالشريط الساحلي على الانشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهي، فإننا نقترح الموافقة على إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنيتها وعلى النحو التالي:



٭ سوق مركزي (مواد غذائية).



٭ أفرع لبنوك.



٭ صيدلية.



٭ غسيل ومكوى على البخار.



٭ ملابس جاهزة.



٭ صالون حلاقة (رجال/ نساء/ أطفال).



٭ محل زهور ونباتات.



٭ هدايا وكماليات.



٭ مخبز (فرن) حلويات ومعجنات.



٭ تجهيزات غذائية.



٭ مطحنة ومكسرات وحلويات ومحمصة بن.



٭ الهواتف وصيانتها وبيع مستلزماتها.



٭ لعب وأدوات أطفال.



٭ نظارات.



٭ مرطبات.



٭ العطور.



٭ بقالة.