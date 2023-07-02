مخاطبة وزارة الأشغال لإعادة تأهيل الطريق التنظيمي المؤدي إلى موقع المقهى الشعبي



بداح العنزي



ذكر مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس ان تنفيذ استحداث مدخل ومخرج لمحطة التعبئة مــن طــريق الجهراء السريع يتطلب التنسيق مع وزارة الكهرباء وهيئة الطرق لإعداد المخططات التفصـيلية للمـــدخل والمخرج.



وقال م. الدبوس في رده على اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن الطرق المؤدية الى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء ان المطلوب هو تقديم دراسة تفصيلية والاستعجال بعمل صيانة وتأهيل للطريق من بدايته حتى نهايته الذي يؤدي إلى موقع المقهى الشعبي الكائن ضمن منطقة شمال غرب الجهراء، والذي يؤدي ايضا إلى موقع محطة تعبئة المياه القائمة في تلك المنطقة، نظرا لكون ذلك الطريق متهالكا وغير صالح للاستخدام ويرتاده بشكل يومي الكثير من العوائل، مما يسبب خطرا عليهم لكثرة الحفريات الموجودة فيه.



وتم تقديم مقترح من ممثلي وزارة الكهرباء والماء بأن يتم استحداث مدخل ومخرج مباشرة من طريق الجهراء السريع الى موقع محطة التعبئة ويكون بشكل مؤقت وهو خاص لتناكر المياه المتوجهة لمحطة تعبئة مياه شمال غرب الجهراء، حيث يؤدي ذلك المدخل والمخرج إلى الساحة المسفلتة المنفذة غير التنظيمية ومنها الى بوابات الدخول والخروج القائمة من الجهة الغربية لتلك المحطة، وذلك لتفادي دخول شاحنات التناكر إلى المنطقة، وليتم تفادي الاستخدام اليومي لشوارعها التخديمية الداخلية، على غرار مدخل ومخرج محطات الوقود المستحدثة على الطرق السريعة.



بدراسة مبدئية لما تم اقتراحه من ممثلي وزارة الكهرباء والماء، فإنه لتنفيذ استحداث مدخل ومخرج بصفة مؤقتة خاص لمحطة التعبئة من طريق الجهراء السريع يشترط الالتزام بما يلي:



٭ التنسيق بين الوزارة مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لاعداد مخططات تفصيلية للمدخل والمخرج المقترح وفق المواصفات الفنية للطرق المعمول بها لديهم المحافظة على الساحة المسفلتة الملاصقة لمحطة التعبئة من الجهة الغربية لها وتكون بصفة مؤقتة.



٭ أخذ موافقات وزارات الخدمات على المدخل والمخرج المقترح بصفة مؤقتة.



٭ موافاة البلدية بموافقات جميع وزارات الخدمات متضمنا عمل أي تعديل او موافقة مطلوبة تخص ذلك المدخل والمخرج.



٭ موافاة البلدية بالمخطط التـفصيلي النـــهائي بالاحداثيات للمدخل والمخرج المطلوب استحداثه وذلك لدراسته بشكل نهائي واعتماده ليتسنى تنفيذه وفق ما هو معتمد.



٭ تحمل وزارة الكهرباء والماء تكاليف استحداث المدخل والمخرج المذكور دون المطالبة بأي تعويضات.



٭ ان يزال المدخل والمخرج المذكور وتزال الساحة المسفلتة متى طلبت البلدية، وذلك لأي دواع تنظيمية، او لأي اعتراض مقدم على استحداثهما من أي وزارة من وزارات الخدمات.



٭ مخاطبة وزارة الاشغال العامة لتتم إعادة تأهيل الطـــريــق التنظيمي المتهالك المؤدي لموقع المقهى الشعبي، وإزالة سفلتة مسار الطريق غير التنظيمي المؤدي إلى المحطة من الجهة الغربية لها.