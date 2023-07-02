عادل الصواغ: تسهيلات الجهات المعنية لمسناها أثناء المغادرة والوصول

فلاح العجمي: انسيابية ملحوظة في تنقل الحجاج نتجت عنها قلة الازدحامات

المطيري: تنظيم الحج هذا العام رائع ويسّر على الحجاج أداء فريضتهم

عبدالله العجمي: لا يوجد أي تقصير من قبل حكومتي الكويت والسعودية

العميري: واجهتني مشكلة وبعثة الحج الكويتية قامت بحلها ولم تقصر معي

فهد العجمي: خدمات ضيوف الرحمن كانت في أعلى مستوى



أشاد عدد من الحجاج العائدين من بيت الله الحرام في تصريحات متفرقـة لـ«الأنباء» بالتنظيم الذي شهده الحج هذه السنة مما خفف من الازدحامات وجعلهم يتمكنون من أداء فريضة الحج بيسر، مشيدين بجهود بعثة الحج الكويتية وكل من «الطيران المدني» ووزارة الداخلية وجميع العاملين في مطار الكويت الدولي وحكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأوضح الحجاج العائدون على متن أولى الرحلات القادمة من السعودية، ان الجهات المعنية كانت تعمل جاهدة لإزالة المعوقات وحل المشكلات التي واجهت بعض الحجاج لضمان رحلة ميسرة.



وفيما يلي التفاصيل:



في البداية قال الحاج عادل الصواغ ان الحج هذا العام تميز بوجود تنظيم من قبل الحكومة السعودية مما نتج عنه قلة الازدحام وتمكن الحجاج من أداء فريضة الحج بسهولة ويسر.



وأضاف الصواغ ان حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بذلتا جهودا كبيرة ومشهودة من اجل تنظيم وترتيب وسهولة مغادرة ووصول الحجاج بين البلدين.



من جانبه، أفاد الحاج عبدالله العجمي بأنه لا يوجد اي تقصير من قبل الجهات الحكومية في كل من الكويت والسعودية فيما يخص تقديم التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.



جهود كبيرة



بدوره، قال الحاج فلاح العجمي انه للمرة الأولى يقوم بأداء فريضة الحج هذه السنة، مشيرا إلى أنه لمس الجهود الكبيرة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لتقديم التسهيلات الى الحجاج من خلال انسيابية تنقل الحجاج وعدم وجود ازدحامات، كذلك كان تميز بعثة الحج الكويتية التي بذلت ايضا جهودا واضحة لتقديم التسهيلات للحجاج.



وزاد: الله يعين الجهات المعنية في الدولتين على تحمل هذه المسؤولية والجهود الكبيرة المقدمة لتلبية احتياجات الحجاج ولم نر تقصيرا من تلك الجهات منذ المغادرة حتى العودة.



ترتيب وتنظيم



أما الحاج عبدالله العميري فأكد انه أدى فريضة الحج هذه السنة بسهولة ولم يواجه أية صعوبات او مشقة في ظل الترتيب والتنظيم من قبل الجهات المعنية سواء في المملكة او خلال المغادرة والوصول في مطار الكويت الدولي.



وأعرب العميري عن شكره للجهات المعنية في السعودية والكويت لما قدمته من تسهيلات للحجاج.



وزاد: تواصلت مع بعثة الحج الكويتية حيث واجهتني مشكلة هناك وقامــــت البعثة بحلها ولم تقصر معــي أو مع بقيـة الحجاج الذيــــن أدوا فريضتهــم بكـــل يسر ولله الحمد.



من جانبه، أشاد الحاج أحمد المطيري بتنظيم الحج هذا العام حيث وصفة بأنه تنظيم رائع وكذلك بالخدمات المميزة المقدمة للحجاج، مشيرا إلى انه لم تواجهه صعوبات او مشكلات أثناء تأديته فريضة الحج.



كذلك تحدث الحاج فهد العجمي لـ«الأنباء» قائلا: إن عددا كبيرا من الحجاج أشادوا بتنظيم الحج هذه السنة وان خدمات ضيوف الرحمن كانت على أعلى مستوى، وهذا الأمر يحسب للمملكة العربية السعودية لاستضافتها ملايين الحجاج في وقت واحد او أماكن محدد وانها سخرت جميع أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن.



وزاد: للمملكة العربية السعودية الشكر والعرفان وان السعودية والكويت بلد واحد.



الدعاء للكويت



وأشاد العجمي بدور بعثة الحج الكويتية التي يشهد لها القاصي والداني بذلك.



وأنهى العجمي تصريحه قائلا: ندعو الله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وقد دعوت لسموهما في الحج وكل كويتي توجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ سموهما والكويت وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.



العازمي: شكراً للمملكة على التنظيم الرائع وخدمة الحجاج



أكد النائب حمدان العازمي أن أمور الحجاج الكويتيين لهذا العام بفضل الله تعالى كانت ميسرة، جاء ذلك خلال عودته مع الحجاج الذين وصلوا البلاد أمس بعد أن أدوا فريضة الحج، شاكرا المملكة العربية السعودية الشقيقة على التنظيم الرائع وتحمل الأعداد الكبيرة من الحجاج، لافتا إلى حرص جميع الجهات المعنية على تقديم أفضل ما يمكن لزوار بيت الله الحرام، حيث كان التنظيم مميزا من جميع الجوانب التي من شأنها التخفيف عن الحجاج والتسهيل عليهم منذ مغادرتهم البلاد حتى عودتهم بسلامة ويسر.



ودعا العازمي الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.





وصول نحو 8135 حاجاً وحاجة على متن 25 رحلة .. و15 رحلة اليوم



الهاشمي: خطة متكاملة لوصول واستقبال الحجاج



استقبل مطار الكويت الدولي أمس أولى رحلات الحجاج العائدين من بيت الله الحرام بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج وفق إجراءات ميسرة.



وبحسب الرحلات المجدولة، بلغ عدد الرحلات المخصصة لعودة الحجاج من المملكة العربية السعودية نحو 40 رحلة موزعة على مطاري جدة والمدينة المنورة.



وكانت هذه الرحلات عبر 5 شركات طيران هي شركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب «تي4»، ورحلات شركة طيران الجزيرة من مبنى الركاب «تي5»، ورحلات الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس وشركة اديل من مبنى «تي1».



وقال مدير إدارة العمليات في «الطيران المدني» منصور الهاشمي في تصريح صحافي: إن أول رحلة وصلت نحو الساعة 9:35 صباحا على طيران الخطوط الجوية العربية السعودية في مبنى «تي1» حاملة على متنها نحو 330 حاجا.



وأوضح الهاشمي أن إجمالي عدد الرحلات ليوم السبت 25 رحلة تقل نحو 8135 حاجا، مشيرا إلى أن هذه الرحلات موزعة كما يلي: 7 رحلات للخطوط السعودية و6 لطيران الجزيرة و5 لطيران ناس و4 للخطوط الجوية الكويتية و3 رحلات لشركة اديل.



وأكد الهاشمي ان «الطيران المدني» وضعت خطة متكاملة لتيسير وصول واستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، مبينا أن بقية الرحلات ستتوالى في الوصول تباعا إلى مطار الكويت الدولي حتى عودة جميع الحجاج من بيت الله الحرام.



وذكر أنه بحسب الرحلات المجدولة ستصل الأحد نحو 15 رحلة، موضحا أن عدد الرحلات في هذه الفترة عادة ما يتغير بسبب دمج بعض الرحلات أو تغيير مواعيدها.



وأشار إلى أن «الطيران المدني» ستعمل بطاقتها القصوى عبر التنسيق مع حملات الحج لحل كل المعوقات أمام ضيوف الرحمن القادمين من الديار المقدسة.



وأشاد الهاشمي بالتعاون بين جميع الجهات العاملة في المطار والذي سينعكس حتما إيجابيا على عملية عودة الحجاج وتيسير إجراءاتهم.



وكانت «الطيران المدني» أكدت استعداداتها لاستقبال الحجاج العائدين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك وشركات الطيران إضافة الى مقدمي الخدمات الأرضية.

فريق العمل

أسامة أبو السعود - أسامة دياب عاطف رمضان - محمد راتب - عبدالكريم العبدالله - ثامر السليم - عبدالله الراكان - عبدالعزيز الفضلي