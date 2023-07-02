ارتفعت أسعار الخضار خلال أيام عيد الأضحى وعلى رأسها البندورة التي وصل سعرها خلال فترة العيد إلى 4500 ل.س للكيلو.



الفارق بسعر البندورة يقدر بـ 2000 ليرة، في منطقة صحنايا بريف دمشق، بحسب تقرير لموقع «أثر برس» حيث وصل سعر الكيلو إلى 4500 ل.س في ثاني أيام العيد.



ولم يكن الحال أفضل في منطقة المليحة حيث بيع كيلو البندورة بـ 4000 ليرة علما أنه قبل 4 أيام فقط كان بـ 2500 ل.س.



وفي رصد لأسعار الخضراوات الأخرى، تراوح سعر كيلو البطاطا بين 3000 ـ 3500 ل.س، الخيار 3600 ل.س، الليمون 10 آلاف والفليفلة الحلوة بـ 9500 ل.س.



ونقل الموقع عن رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض أن سبب ارتفاع الأسعار في أيام العيد يعود لقلة كميات الخضار، وأنها تباع في سوق الجملة بأسعارها العادية.



وأكد أن كيلو البندورة يباع بـ 2500 ل.س في سوق الجملة أما في سوق المفرق يباع بـ 4500 ل.س.