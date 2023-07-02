«الوطني» الأعلى توزيعاً للأرباح النقدية بـ 264.3 مليون دينار.. تعادل 52% من صافي أرباح البنك

التوزيعات تؤكد الوضع المالي الجيد للشركات القيادية وقدرتها على توزيع أرباح رغم التحديات

البنوك استحوذت على 50% من التوزيعات بـ 635 مليون دينار.. و17% للاتصالات بـ 216.5 مليوناً

5.5 مليارات دينار إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة آخر 5 سنوات.. بين 2018 و2022



المحلل المالي



بالتزامن مع تحقيق الشركات المدرجة في بورصة الكويت صافي أرباح مجمعة قياسية في عام 2022 قاربت 2.2 مليار دينار، استمرت معظم الشركات المدرجة في بورصة الكويت في توزيع الأرباح وعززت قدرتها على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين.



وقد بلغت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية 2022 نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 1.2 مليار دينار وزعتها الشركات المدرجة عن عام 2021 أي ما يعادل نسبة توزيعات أرباح نقدية إلى صافي أرباح عام 2022 نحو 60.5%.



ويعد هذا المعدل أعلى من المستويات التاريخية لتوزيعات الأرباح النقدية، والتي تراوحت بين 50% و55% باستثناء عام 2020 حيث كانت النسبة 91% نتيجة للانخفاض الحاد في صافي الأرباح لتلك السنة وقدرة الشركات القيادية على توزيع الأرباح النقدية في وقت الأزمات، حيث بلغ صافي الأرباح 800 مليون دينار، بينما التوزيعات النقدية 723 مليون دينار.



ووزعت 75 شركة مدرجة أرباحا نقدية على مساهميها عن عام 2022 بقيادة «الوطني» (264.3 مليون دينار أي ما يعادل 52% من صافي أرباح البنك لعام 2022)، و«بيتك» بـ 200 مليون دينار ما يعادل 56% من صافي الأرباح لعام 2022.



فيما وزعت مجموعة زين 151.5 مليون دينار بنسبة 77% من صافي الأرباح، وهيومن سوفت 49 مليون دينار بنسبة 96% من صافي الربح لعام 2022 وقد بلغ معدل نسبة توزيعات الأرباح النقدية الى صافي الأرباح لمجموعة الـ 75 شركة نحو 58% حيث حققت صافي أرباح مجمعة قيمتها 2.18 مليار دينار.



وقطاعيا كانت حصة قطاع البنوك من توزيعات جميع القطاعات عن عام 2022 ما نسبته 50% (بتوزيعات أرباح نقدية قيمتها 635 مليون دينار) بينما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بحصة نسبتها 17% وبتوزيعات أرباح نقدية قيمتها 216.5 مليون دينار وكانت حصة مجموعة زين من القطاع 70%.



اما قطاع شركات الخدمات المالية فقد بلغت توزيعات أرباحه النقدية 142 مليون دينار ما يعادل 11% من توزيعات الشركات المدرجة عن عام 2022. تدل هذه الأرقام على الوضع المالي الجيد والسيولة التي تتمتع بها الشركات القيادية في بورصة الكويت وقدرتها على توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية والتشغيلية التي تواجها معظم القطاعات.



اما خلال فترة الـ 5 السنوات المالية الماضية (2018-2022) فقد وزعت الشركات المدرجة في بورصة الكويت أرباحا نقدية على مساهميها قيمتها 5.5 مليارات دينار وبمعدل سنوي بلغ 1.27 مليار دينار. بينما حققت صافي أرباح في ذات الفترة قيمتها 9.5 مليارات دينار، أي ما يعادل توزيعات نقدية إلى صافي الأرباح نسبتها 58% حيث تعتبر نسبة جيدة بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الخمس الماضية.



وكانت حصة قطاع البنوك 47% من توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات الـ 5، أي ما يعادل 2.58 مليار دينار حيث حققت البنوك صافي أرباح مجمعة في الفترة ذاتها قيمتها 5.3 مليارات دينار وبالتالي تكون البنوك قد وزعت ما نسبته 49% من صافي أرباحها كتوزيعات أرباح نقدية على المساهمين.



وبقيادة «الوطني» بتوزيعات ارباح نقدية بلغت 1.06 مليار دينار من صافي أرباح إجمالية حققها البنك بلغ 1.89 مليار دينار في فترة 2018-2022 وبيت التمويل الكويتي بـ 640 مليون دينار توزيعات أرباح نقدية من صافي أرباح حققها البنك بقيمة 1.23 مليار دينار.



اما قطاع الاتصالات فقد بلغت التوزيعات النقدية لشركاته نحو 955 مليون دينار وبحصة 17.4% من اجمالي التوزيعات النقدية لجميع قطاعات بورصة الكويت وما يعادل 73% من صافي أرباح القطاع الذي بلغ في آخر 5 سنوات 1.31 مليار دينار وبقيادة مجموعة زين التي وزعت على مساهميها 710 ملايين دينار في 5 سنوات من صافي أرباح بلغ 980.3 مليون دينار أي ما يعادل 72.4% نسبة توزيعات أرباح نقدية الى صافي الأرباح.



اما قطاع الشركات الصناعية فقد بلغت توزيعات ارباحه النقدية 584 مليون دينار في الخمس السنوات الماضية وبقيادة هيومن سوفت وأجيليتي بـ 193 مليونا و134 مليون دينار على التوالي. بينما بلغ صافي الأرباح التي حققتها شركات القطاع في آخر 5 سنوات نحو 663 مليون دينار.



وايضا وزعت شركات قطاع الخدمات المالية في 5 سنوات نحو 572 مليون دينار على مساهميها بقيادة قابضة مصرية - كويتية بنحو 96 مليون دينار والاستثمارات الوطنية بـ 81 مليون دينار. بينما بلغ صافي الأرباح التي حققتها شركات قطاع الخدمات المالية في آخر 5 سنوات نحو 828 مليون دينار.



كما وزعت الشركات العقارية في 5 سنوات أرباحا نقدية على المساهمين قيمتها 219 مليون دينار بقيادة المباني بـ 71 مليون دينار والصالحية العقارية بـ 54 مليون دينار. وقد حققت الشركات العقارية في آخر 5 سنوات صافي أرباح قيمته 521 مليون دينار وبالتالي تكون قد وزعت 42% من صافي أرباحها.