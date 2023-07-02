

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في جلسة الجمعة الماضية، لكنها سجلت رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي تنتهي الجمعة 56 سنتا، أو 0.8%، إلى 74.90 دولارا عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو، انتهى العقد منخفضا 6%.



وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.64 دولارا للبرميل عند التسوية. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.



وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.



وبالنسبة لتعاملات الجمعة الماضية، عزز تقرير وزارة التجارة الأميركية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام.



وجاء الدعم أيضا من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.



وتتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو، بالإضافة إلى اتفاق «أوپيك+» الأوسع نطاقا للحد من الإمدادات حتى 2024.



وأظهر مسح لـ «رويترز» شمل 37 اقتصاديا ومحللا أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.