

تجاوزت القيمة السوقية لشركة «آبل» في ختام تداولات أول من امس، 3 تريليونات دولار عند الإغلاق، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، حيث ارتفع سهم الشركة بنسبة 2.3% إلى 193.97 دولارا.



وكانت «آبل» أول شركة تصل إلى 3 تريليونات دولار قيمة سوقية خلال جلسة التداول في يناير 2022، لكنها فشلت في الإغلاق عند هذا المستوى إلى أن نجحت في تحقيق ذلك لأول مرة في جلسة الجمعة الماضي.



ويأتي ذلك بعدما ارتفع سهم الشركة بنسبة 49% تقريبا منذ بداية العام، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن أداء السهم ومحفظة منتجات وخدمات «آبل»، على الرغم من تحذير الشركة في مايو من أن إيرادات الربع الحالي من المتوقع أن تنخفض بنحو 3%.



يرى المستثمرون أن الشركة هي إحدى النقاط المضيئة خلال عام من الاضطرابات في هذا القطاع، حيث تلتزم شركات التكنولوجيا بتحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق وسط عمليات تسريح واسعة للعمالة.