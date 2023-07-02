ما الأطعمة التي يفضل تناولها صيفاً؟



يفضل في الصيف تناول المواد الغذائية المحتوية على كمية كبيرة من الماء، خاصة الخضراوات والفواكه والخضار.



وتقول د.ناتاليا غريدينا خبيرة التغذية: «تناولوا في الصيف الفواكه والثمار مثل الحمضيات والفراولة ويجب الإكثار من شرب الماء وإضافة الحبوب إلى النظام الغذائي»، وكذلك الخيار والفجل والطماطم والخضراوات المختلفة.



ووفقا لها، يمكن أيضا شرب عصائر الفواكه والخضراوات الطازجة، وكذلك مغلي الفواكه الطازجة والثمار، ولكن يفضل أن تكون خالية من السكر أو محتوية على نسبة بسيطة منه. كما يمكن تناول الخضراوات الطازجة لتعويض نقص الفيتامينات في الجسم. وتوصي بتجنب تناول الأطعمة «الثقيلة» مثل اللحوم الدهنية والمشويات والحلويات والأطعمة الحارة.



وتقول: «لا ينبغي في الصيف الإكثار من تناول الآيس كريم (البوظة)، لأن الجسم خلال عملية هضمه سيطلق كمية كبيرة من الحرارة بدلا من التبريد المطلوب. كما يجب الامتناع عن تناول الموالح والأطعمة المدخنة لأنها تحبس السوائل في الجسم».



المصدر: «Gazeta.Ru»