

مفرح الشمري



أعلن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين علي حسين عن فتح باب التسجيل لمنح وزير التعليم د.حمد العدواني للدراسة في المعهد وذلك للطلاب المقيمين في الكويت والحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.



وأكد العميد د. حسين علي حسين لـ«الأنباء» ان التسجيل يتم على الرابط التالي:



https://www.mohe.edu.kw/minister_2021_099/WPA_Log_In.aspx



وآخر موعد للتسجيل هو 9 الجاري وسيخضع الحاصلون على منح الوزير لاختبار القدرات وذلك في أقسام المعهد «قسم التمثيل والإخراج»، «قسم النقد والأدب المسرحي»، «قسم الديكور المسرحي»، و«قسم التلفزيون».



وأشار عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين على حسين الى انه سيعلن لاحقا عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الدراسة في المعهد من الكويتيين والخليجيين.