القاهرة - محمد صلاح



محمد زيدان نجم الكرة السابق قرر دخول مجال السينما مستغلا صداقته الوطيدة مع عدد كبير من نجوم الفن منهم أمير كرارة وتامر حسني وأحمد فهمي وكريم محمود عبدالعزيز، وأعلن أنه سيصور أول أعماله الفنية كممثل بعد أسابيع، حيث يدرس حاليا السيناريو والشخصية التي سيجسدها في الفيلم السينمائي، وأكد أن الشخصية أعجبته ووجد نفسه معجبا بها لأنها تشبهه في الحياة، وسيعلن كل التفاصيل قريبا من خلال شركة الانتاج في وجود طاقم العمل.. زيدان حرص على حضور العرض الخاص لفيلم «البعبع» لتهنئة صديقه الفنان أمير كرارة، حيث يرتبط بصداقة أسرية معه.