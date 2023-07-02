مبارك الخالدي



تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الى نهائي بطولة اتحاد جنوب آسيا بفوزه الصعب امس على منتخب بنغلاديش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سري كافرينا بمدينة بنغلور الهندية ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.



واحتاج الأزرق الى شوطين إضافيين لتخطي خصمه العنيد، حيث سجل الهدف الوحيد عبدالله عمار في الوقت الإضافي الأول (106)، وتغلب المنتخب الهندي على نظيره منتخب لبنان ٤ - ٢ بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن تعادل الفريقان دون أهداف في الوقت الأصلي والأوقات الإضافية، ليلتقي الفريقان في المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.



ودخل منتخبنا المباراة بتشكيل مكون من الحارس عبدالرحمن كميل، وفي الدفاع علي عبدالرسول (مهدي دشتي) وحسن حمدان وخالد ابراهيم وعبدالله عمار، وفي الوسط فواز عايض وحمد حربي وعلي خلف وعيد الرشيدي، وفي المقدمة مبارك الفنيني وسلمان العوضي. وظهر «الأزرق» بشكل متواضع وفشل في اختراق العمق الدفاعي لمنتخب بنغلاديش نتيجة لكثرة الأخطاء في التمرير والفردية في الأداء، وفي المقابل اجاد منتخب بنغلاديش في اغلاق المساحات والارتداد السريع عبر الأطراف وكاد يتقدم بهدف مبكر اثر خطأ دفاعي لمنتخبنا لكن الحارس كميل انقذ الموقف بتصديه للكرة مع الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وهدد «الأزرق» مرمى بنغلاديش على استحياء بعرضية الرشيدي ابعدها الحارس انيس الرحمن الى ركنية (28).



وفي الشوط الثاني، اجرى المدرب بينتو تبديلات في محاولة لاستعادة توازن المنتخب بدخول أحمد الظفيري وشبيب الخالدي ومحمد دحام، في المقابل واصل منتخب بنغلاديش خطورته على مرمى «الأزرق»، وردت عارضة الحارس كميل كرة قوية للمهاجم رجب حسين (60). وتحسن أداء الأزرق نسبيا وشكل ضغطا على منافسه، واهدر الرشيدي كرة داخل المنطقة ابعدها الحارس انيس الرحمن الى ركنية (73).



وكاد دحام يدرك المرمى لكن كرته علت العارضة (90)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويذهب الفريقان الى شوطين إضافيين، حيث نجح عبدالله عمار في تسجيل هدف الفوز بعد تمريرة من الظفيري لعمار الذي سددها بقوة على يمين الحارس (106) لتنتهي المباراة بفوز وتأهل صعب للمنتخب.



الى ذلك، تقدم منتخبنا مركزين في التصنيف الدولي الصادر من «فيفا» الجمعة الماضي ليصبح «الأزرق» في المركز الـ 141 عالميا و26 آسيويا، ومن المتوقع ان يتحسن تصنيف المنتخب في حال اصدار تصنيف استثنائي نهاية الشهر الجاري وقبل قرعة التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026 في اميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027.