هادي العنزي



أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقداته الخارجية بالتوقيع مع المهاجم البرازيلي وليام باروس، ليكون بديلا للمهاجم التونسي يوسف بن سودة الذي أنهى ارتباطه مع «الأشاوس» نهاية يونيو الماضي، فيما تم التجديد للثلاثي البرازيلي لويس فرنانديز، وفيتور دا سيلفا، وجوليو سيزار.



وقد سبق للمهاجم البرازيلي باروس (28 عاما) اللعب في عدة أندية سعودية من بينها الخلود، والحزم، والساحل، ولعب لعدة أندية برازيلية قبل أن ينتقل للعب في الدوري السعودي. كما نشطت إدارة الفحيحيل في تعاقداتها المحلية، حيث تم تجديد التعاقد مع المهاجم يعقوب الطراروة، والتعاقد مع لاعب الوسط سالم الهولي، والدولي السابق فيصل عجب بالإضافة إلى أحمد غازي ومحسن العجمي.



ومن المقرر أن يبدأ الفحيحيل تحضيراته للموسم الكروي المقبل 2023-2024 مساء الأربعاء المقبل بقيادة الدولي السوري السابق فراس الخطيب، الذي يمضي موسمه الثاني في قيادة الدفة الفنية للفريق، ويسعى الجهاز الإداري بدوره إلى إيجاد ملعب مناسب لانطلاق التدريبات، حيث يفتقد «الأحمر» وجود مقر دائم لتدريبات الفريق نظرا لتواصل عمليات البناء والتعمير على مستوى جميع منشآت النادي.



وستنطلق منافسات النسخة الـ 62 للدوري الممتاز 24 أغسطس المقبل بدرجتيه الممتازة والأولى.