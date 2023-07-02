عبدالعزيز جاسم



دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته في مدينة أزميت التركية أول من امس، وسيخوض الفريق 3 مباريات ودية استعدادا لمنافسات المجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان للأندية العربية الشهر الجاري، وينتظر الأبيض لاعبي الفريق المتواجدين مع المنتخب حاليا للانضمام إلى معسكر الفريق خلال الأيام المقبلة.



وفي الشأن «القدساوي»، حدد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم يوم 10 يوليو الجاري موعدا لانطلاق التدريبات استعدادا لانطلاق الموسم المقبل، على أن يتم تحديد عدد من المباريات الودية خلال الأيام المقبلة.



كما تعاقدت إدارة النادي مع المدربين الصربي ديمير فوسيك لتولي الإدارة الفنية لقطاع الناشئين، والسوري ضرار الرداوي لقيادة فريق تحت 21 سنة لكرة القدم.



وضمن استعدادات الأندية، تنطلق في الـ7 من مساء اليوم تدريبات الفريق الأول بنادي النصر تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني، والتي ستستمر حتى 28 الجاري موعد المغادرة إلى المعسكر الصربي والذي ستتخلله 3 أو 4 مباريات ودية، على أن يختتم في 16 أغسطس المقبل.



وكانت إدارة النادي قد جددت التعاقد مع المدافع السوري عمر ميداني وتعاقدت مع مواطنه المدافع عبدالله الشامي من الفحيحيل، كما تمكن النادي من إبرام صفقتين مع الليبي المعتصم اللافي وكذلك مع الجزائري أيمن لفجع، بالإضافة إلى التعاقد مع المدافع عبدالعزيز بن نادي قادما من نادي الكويت. إلى ذلك، وصل قبل يومين مساعد المدرب الصربي نيبوجسا ومواطنه مدرب حراس المرمى أليجا للانضمام الى الجهاز الفني.