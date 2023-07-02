تولى «روبوت» مصنوع في كوريا الجنوبية لأول مرة قيادة فرقة موسيقية تضم أكثر من 60 موسيقيا، خلال حفلة أقيمت في سيئول امس الأول أمام جمهور ملأ القاعة بالكامل.



وقام هذا الروبوت الذي يبلغ طوله مترا وثمانين سنتيمترا، ويطلق عليه اسم Ever 6، بتوجيه موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية.

وقد تولى المهمة منفردا خلال جزء من الحفلة الموسيقية، فيما ساعده قائد أوركسترا من لحم ودم على مدى نصف ساعة.

وخرج الروبوت Ever 6 من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالي 950 متفرجا. وطوال عرضه ثبت الروبوت عينيه الزرقاوين على الموسيقيين، من دون أن يرمش، وهز رأسه على إيقاع الموسيقى.

وجرى تطوير هذا الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.