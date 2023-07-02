لا حاجة في متنزه بولاية تكساس الأميركية لاستخدام المنشار أو مبيدات الأعشاب لمكافحة تلك الضارة منها التي تعيق نمو الأشجار، إذ تتولى المهمة بشهية فرقة من الماعز تنقض على النباتات الدخيلة نهشا، ويتسم أداؤها بالفاعلية ومراعاة المعايير البيئية.



وهذه الفرقة الثلاثية التي تضم الحيوانات موكا ووينونا ونلسون، جزء من قطيع يضم 150 رأسا، يتولى طوال أسبوعين مهمة إزالة الأعشاب الضارة على امتداد 2.6 هكتار هي مساحة متنزه براكنريدغ البلدي في مدينة سان أنتونيو الكبيرة جنوب تكساس.



وتخضع الماعز للتدريب لأشهر عدة منذ ولادتها، فتعرف تاليا ما يجب أن ترعى. وتكون معتادة على الأطعمة الطبيعية لا على العلف، وتتعلم البقاء في مجموعات وعدم تجاوز السياج الواقي المكهرب قليلا، والذي يهدف إلى إبعاد الحيوانات المفترسة.



وتشدد عضو لجنة إدارة المتنزه تشارلوت ميتشل، على أن الاستعانة بالماعز خير من «ألف» مبيد للأعشاب أو آلة كبيرة لجزها لأنه «بيئي أكثر بكثير».



وتوضح أن رش مبيدات الأعشاب في المنطقة الواقعة على مقربة من أحد الأنهار ينطوي على خطورة، نظرا إلى أن هذه المبيدات قد تتسرب إلى المياه.