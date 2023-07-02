سعود عبدالعزيز



أخضع رجال مباحث الجهراء مواطنين (63 و46 عاما) إلى تحقيقات مكثفة للوقوف على قضايا سرقات أملاك الدولة ومسجلة ضد مجهول لمعرفة مدى تورطهما بها، كما تم التحفظ على مركبتين إحداهما محملة بالمسروقات. وكان رجال الأمن تلقوا بلاغا عن مركبتين من نوع (وانيت) أتلفتا البوابة الخارجية للموروث الشعبي عن طريق ربط الباب وسحبه، وعليه تم تمشيط منطقة البلاغ والعثور على المركبتين وبهما مواطنان كانا في حالة غير طبيعية وبحوزتهما زجاجات مادة مسكرة، كما تبين أن إحدى المركبتين محملة بكيابل تبين أنها مسروقة من بر السالمي وعثر بحوزة اللصين على أدوات تقطيع وسرقة، حيث اعترفا بسرقة الكيابل قبل توقيفهما بساعة من بر السالمي وأرشدا عن موقع السرقة.