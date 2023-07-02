محمد الجلاهمة



اقتيد وافد من مطار الـ T5 الى الإدارة العامة لكافحة المخدرات على خلفية ضبط قطع حشيش أخفاها بطريقة مبتكرة لدى وصوله البلاد. وفي التفاصيل: أن مسافرا وصل إلى البلاد قادما من إحدى الدول العربية، ولكن أحد المفتشين الجمركيين اشتبه به، فأخضع حقائبه للتفتيش الدقيق، وعثر على علب شامبو مثيرة للانتباه، وبفحصها جيدا تبين أن العلب محشوة بقطع حشيش ويقدر عددها (28) إصبعا، وكان من الملاحظ أن العلب المضبوطة قد تم تفريغها بطريقة احترافية، وتم وضع الحشيش بداخلها وإعادة إغلاقها وإرجاعها إلى وضعها بطريقة كانت في مخيلته أنها لا تثير الشبهات.