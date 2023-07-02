أكثر من 80%؜ نسبة الشفاء من سرطانات الأطفال حال تم الاكتشاف مبكراً

حنان عبد المعبود



نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» بالشراكة مع رابطة الاجتماعيين الكويتية والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان فعالية «عيدنا أحلى» لزيارة مرضى السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال بحضور د.سعاد الحوال ممثلة عن الحملة ود.عادل الفهد ود.بدر المشعل ممثلين عن رابطة الاجتماعيين.



وهنأ رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد الصالح العاملين في القطاع الصحي والمرضى بعيد الأضحى المبارك، مشيدا بالدور الذي يقوم به مقدمو الخدمة لمريض السرطان، وخاصة الأم، مبينا أنها الاقرب للطفل وتقع عليها مسؤولية رصد الأعراض الأولية في حال الإصابة بالسرطان.



وقال الصالح ان نسبة الشفاء من سرطانات الاطفال تزيد على 80%؜ في حال تم الاكتشاف مبكرا، داعيا الجميع للابتعاد عن مسببات السرطان وتغيير الحياة للنمط الصحي، مشيرا إلى ان تسجيل حوالي ١٦٠ حالة سرطان أطفال جديدة في الكويت سنويا، وأكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال «اللوكيميا» بنسبة ٤٠٪؜ من إجمالي أنواع السرطان بين الأطفال يليه سرطان المخ، حيث ينصح المختصون بضرورة إجراء فحوصات دورية للطفل عند ظهور الأعراض ، مؤكدا وجود ٢٦ الف حالة جديدة تم تشخيصها بالسرطان من 2010 إلى 2019.

من جانبها، قالت قائدة الفريق د.سعاد الحوال: تكللت جهود زيارة المرضى في ثاني ايام عيد الأضحى المبارك بالنجاح حيث قام المتطوعون بالمرور على جميع أقسام مستشفى مكي جمعة القديم والحديث بقسمي الرجال والنساء ومشاركتهم فرحة العيد وتقديم الهدايا والورود والدعوات الطيبة لهم بالشفاء العاجل.



وتابعت الحوال: تضمن البرنامج زيارة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال وقام الفريق بتوزيع الهدايا، لافتة الى ان مثل هذه المبادرات التي حرصت عليها لجنة الكويت لمكافحة التدخين والسرطان سنويا تعتبر بادرة إنسانية ولفتة حانية للمرضى وأهاليهم في مثل هذه الأيام المباركة.