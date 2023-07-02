النظام الآلي يقوم بتنظيم إجراءات تقديم الطلبات للحصول على مقاعد الدراسة مع ضمان عدم تداخلها

المانع: يسمح للطالب المتقدم باختيار التخصصات المتاحة له من جامعتي الكويت أو «عبدالله السالم»

ثامر السليم



بتوجيهات من وزير التعليم د.حمد العدواني، انطلقت المرحلة الأولى لنظام بوابة القبول المركزي الموحد لهذا العام، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بها، حيث تأتي في إطار دعم أهداف الحكومة الذكية في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى التحول الالكتروني.



وفي هذا الصدد، أكد د.حمد العدواني، المضي قدما في تحسين الخدمات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية في مؤسسات التعليم العالي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والذي سيسهم في تطبيق منظومة تسجيل رقمية متكاملة تحت مسمى بوابة القبول المركزية لكل مؤسسات التعليم العالي من خلال نظام إلكتروني موحد يضم: جامعة الكويت، والبعثات الداخلية، والبعثات الخارجية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحيث يستطيع الطالب المؤهل الذي أنهى دراسته في الثانوية العامة أو ما يعادلها، تقديم طلب إلكتروني واحد للالتحاق بمختلف مؤسسات التعليم العالي.



وأشار العدواني إلى أن النظام الآلي يقوم بتنظيم إجراءات تقديم الطلبات للحصول على مقاعد الدراسة، مع ضمان عدم التداخل والتعارض بين الطلبات، والتأكد من تطابق تحقيق شروط قواعد القبول المعتمدة بكل جهة، كما يمكن المقبولين منهم من إنهاء جميع إجراءات تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية التي قبلوا بها، موضحا أنه يتم فرز المقاعد بشكل إلكتروني ذكي وبدقة وسرعة عالية، من خلال الربط الالكتروني والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الخارجية المعنية وهي: وزارة التربية، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وذكر أن بوابة القبول المركزي ستنطلق كمرحلة أولى ابتداء من العام الحالي، بشكل تدريجي ضمن مراحل لاحقة لاستكمال كامل البنية التحتية، حيث ستبدأ المرحلة الأولى عبر الأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية، من خلال بوابة قبول مركزية بين جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم الحكومية، بهدف توفير بنية تحتية رقمية متطورة ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، الذي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة في كافة مؤسساتها، وتقديم الخدمات للتيسير على الراغبين في التسجيل بمؤسسات التعليم العالي.



بدوره، أوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د.عادل المانع إنه بناء على توجيهات وزير التعليم د.حمد العدواني فقد تم البدء بتنفيذ العمل للمرحلة الأولى لبوابة القبول المركزي بين جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم حيث يمكن لخريجي المرحلة الثانوية العامة وما يعادلها تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ابتداء من تاريخ 15 حتى 26 يوليو عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للجامعتين http://portal.ku.edu.kw/admission.



وأوضح المانع أن طريقة اختيار التخصصات بالنسبة للمتقدمين للقبول في الجامعتين ستظهر لكل طالب حسب معدله وحسب نتائج اختبارات القبول «القدرات»، إن وجدت، وتعتمد على مدى استيفاء المتقدم للشروط، حيث يسمح للطالب المتقدم بأن يختار رغباته بجميع التخصصات المتاحة له سواء من جامعة الكويت أو جامعة عبدالله السالم حسب الترتيب الذي يختاره الطالب، ولكن سيتم القبول في تخصص واحد في جامعة واحدة فقط حسب المعدل المكافئ وحسب أولويات الاختيار التي تقدم بها الطالب والقدرة الاستيعابية لكل تخصص.



وشدد على ضرورة اطلاع الطلبة على شروط القبول بجامعة الكويت وبجامعة عبدالله السالم من خلال المواقع الرسمية لكل جامعة لمعرفة الشروط المطلوب تحقيقها للسماح للطلبة بالتسجيل في بوابة القبول الموحد.