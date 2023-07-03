دشنت جامعة الكويت أمس حملة القبول الإرشادية لعملية القبول والتسجيل للطلبة والطالبات خريجي الثانوية وذلك في مجمع (الأفنيوز) وتستمر حتى الـ6 من يوليو الجاري من الساعة 10 صباحا حتى الـ10 مساء.



وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الرشيدي في تصريح صحافي إن الحملة تهدف إلى تثقيف خريجي الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة، مبينا انه سيتم توزيع وتسكين المتقدمين على الكليات حسب الشواغر والأفضلية وفق النسبة والمعدل المكافئ المقترن بدرجة اختبار القدرات.



وأشار إلى تواجد الموظفين المختصين للاجابة عن استفسارات الطلبة، كما تتواجد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله خلال فترة الحملة، موضحا أن كل خريج من الثانوية العامة نسبته في العلمي 70% فأكثر و78% في الأدبي فأكثر قادر على التقديم في جامعة الكويت.



وأفاد بأن موقع جامعة الكويت الإلكتروني وجميع حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للاجابة عن استفسارات الطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت.



من جانبها، قالت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله إن هذه الحملة تهدف الى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع وان تكون الجامعة أقرب للخريجين للاجابة عن استفساراتهم المتعلقة بعملية القبول والتسجيل.



ولفتت إلى تفاوت الرغبات بين الطلبة الراغبين في الالتحاق في جامعة الكويت، موضحة أن هناك رغبة شديدة للتخصصات الطبية بشكل عام سواء كلية الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة إلى جانب الاقبال على كلية التربية سواء التخصصات العلمية أو الأدبية. وأضافت أن الجامعة حرصت على تنظيم ملتقى «اختيارك يبني وطنا» ليكون هناك توجيه شامل حول التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل بناء على دراسة ديوان الخدمة المدنية لسوق العمل ودراسة قطاع التخطيط بالجامعة في القطاعين العام والخاص.



وأوضحت أن هناك تعاونا مباشرا بين جامعة الكويت والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حيث يقوم الجهاز المركزي بتزويد جامعة الكويت بالأسماء المسموح لها بالقبول في الجامعة الكويت ويتم إدراجها حسب رغبات كل طالب. وبينت أن هناك عددا محددا من المقاعد حسب شريحة كل طالب سواء من أبناء الكويتيات أو أزواج الكويتيات أو أبناء الشهداء وغيرها والفئة الأخرى مخصص لها 100 مقعد على حسب معدلاتهم.