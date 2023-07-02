عاطف رمضان

مع نهاية اليوم الأحد تستقبل مطارات الكويت آخر حاج تزامنا مع انتهاء رحلات الحج وعددها 21 رحلة بعدد 9 آلاف حاج.



«الأنباء» استقبلت الحجاج في مطار الكويت وقد أعربوا عن شكرهم لحكومة الكويت والسعودية لما لاقوه من حفاوة وترحيب وتسهيلات مقدمة لضيوف الرحمن.



كما التقت «الأنباء» بمدير إدارة العمليات في «الطيران المدني» منصور الهاشمي الذي أكد في تصريح لـ «الأنباء» أن اليوم الأحد سيتم الانتهاء من رحلات الحج كاملة في مطار الكويت الدولي على الرحلات المجدولة وعددها 21 رحلة.



وأضاف الهاشمي انه بانتهاء اليوم الأحد يكون قد تم اختتام هذه الرحلات في مبنى الخطوط الكويتية T4 لوصول آخر حاج للكويت ضمن الخطة التشغيلية الكاملة بعدد رحلات على متنها 9 آلاف حاج مع الإرشادات والإجراءات الأمنية الخاصة بهم.