بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس كاغامي موفور الصحة والعافية ولجمهورية رواندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيفاريست نداييشيمبي رئيس جمهورية بوروندي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس نداييشيمبي موفور الصحة والعافية ولجمهورية بوروندي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.