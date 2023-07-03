تبحث لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المقرر نصار العازمي طلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصص للبلدية والموصوف بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بمنطقة العقيلة قطعة 5 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على التنفيذ والصيانة لنظم صرف الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت بخصوص تخصيص مواقع قنوات مائية ووصلات ربط التجميع وتصريف مياه الأمطار للحلول المقترحة بمنطقة الشعيبة.



٭ طلب تخصيص وتثبيت وتسليم محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة جنوب علي صباح السالم، وأم الهيمان.



٭ كتاب وزارة الأشغال العامة بشان الممارسة الخاصة بأعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة الأحمدي.



٭ كتاب وزارة الأشغال العامة بشان الممارسة الخاصة بأعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور والتقاطعات وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الجنوبية في الكويت.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء نقل محطة تحويل كهرباء ثانوية رقم 25 بمنطقة أبو فطيرة قطعة رقم 2 بمحافظة مبارك الكبير.



٭ كتاب وزارة الداخلية بشأن استحداث شارع يربط الشارع رقم 3 بشارع 50 بمنطقة هدية.