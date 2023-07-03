تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.رشيد الحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة وأهل الكويت جميعا وعموم المسلمين في شتى أرجاء العالم بعيد الأضحى المبارك. وقال الحمد: كعادتها تحرص النجاة الخيرية على تقديم الدعم والمساندة للدول الأشد احتياجا، حيث قامت الجمعية خلال أيام العشر المباركة من ذي الحجة بطرح مبادرة 10 آلاف أضحية، والتي بفضل الله تعالى لاقت تفاعلا مميزا، فبلغ عدد المتبرعين للمبادرة أكثر من 12300 متبرع من أهل الخير من داخل وخارج الكويت وجاوزت تبرعات الحملة 300 ألف دينار.وأوضح الحمد أنه يستفيد من هذه المبادرة قرابة 250 ألف إنسان في شتى الدول الفقيرة.